Польская компания Biomed из Люблина объявила о создании первых в мире лекарств от коронавируса на основе плазмы крови лиц, излечившихся от COVID-19.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время пресс-конференции в среду в Люблине сообщили представители Biomed и Сената Польши.

— 23 сентября завершился этап производства лекарств, в результате чего изготовлено более трех тысяч ампул иммуноглобулина против SARS-CoV-2, которые после завершения исследований на предмет требований качества, в частности стабильности продукта, будут переданы для клинических исследований, — сообщил председатель правления Biomed Марцин Пируг.

Производство препарата началось 18 августа. Для производства этой партии использовано 150 литров крови лиц, излечившихся от COVID-19. Больше всего сдали шахтеры из Силезского угольного бассейна.

Дальнейшие клинические исследования лекарств против коронавируса будут проходить в лечебных учреждениях Варшавы, Люблина, Бытома и Белостока. В общей сложности лекарства будут испытаны на 400 пациентах.

Как утверждают в компании Biomed, если клинические исследования пройдут успешно, то Польша будет первой страной в мире, которая будет иметь эффективное лекарство от коронавируса.

Член правления Biomed Пётр Фиц призвал поляков, которые вылечились от COVID-19, сдавать кровь, поскольку без необходимой плазмы производство лекарств невозможно.

Сенатор Гжегож Челей подчеркнул, что Польша первой в мире выпустила лекарство от коронавируса. Препарат еще не имеет названия, поэтому граждане могут предлагать свои варианты.

Он акцентировал, что лечение COVID-19 плазмой крови выздоровевших утверждено ВОЗ, Минздравом Польши, управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA).

В Польше не исключают, что после успешных клинических исследований лекарства будут допущены к реализации в ускоренном «эпидемиологическом» режиме.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил заложить в государственный бюджет деньги на биологическую лабораторию по разработке вакцин. По его словам, там должны работать лучшие отечественные ученые.