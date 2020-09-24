Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что агенты российских спецслужб пытаются провести своих ставленников в местные органы власти, чтобы попытаться реализовать российский сценарий «Новороссии».

Об этом он сказал во время областной партийной конференции в Сумах, сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

Петр Порошенко обратил внимание на свежую публикацию в американской газете «Вашингтон Пост», которая со ссылкой на отчет ЦРУ сообщила о прямом кураторстве Путина в так называемом деле «пленок Деркача».

— Как пишет авторитетное издание Вашингтон пост", и это подтверждено данными ЦРУ, российскую операцию по вмешательству в волеизъявление американских выборов возглавляет лично Путин. И в этом путинском сценарии активно участвует известный народный депутат, против которого еще в начале сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Его назвали «активным российским агентом, который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами, — процитировал он заявление американского Минфина.

Он также напомнил, что нардеп Анрей Деркач избран в Глуховском округе и является. выпускником Высшей школы КГБ им. Дзержинского. Также Порошеко добавил, что сейчас Деркач хочет прорваться к уровню областного совета Сумской области и городских советов региона.

Петр Порошекно отметил, что попытки российской пятой колонны попасть в органы местного самоуправления — это прямая угроза национальной безопасности Украины, подчеркунув, что «пророссийские партии маскируют своих кандидатов в крепких хозяйственников, но это не меняет их сущности».

Лидер «Евросолидарности» заявил, что главная задача его политсилы на местных выборах — не допустить пророссийского реванша от отхода от европейского пути.

Напомним, Петр Порошенко считает, что введенные российскими властями против него и ряда украинских депутатов санкции — это знак качества и награда за защиту государственных интересов Украины.