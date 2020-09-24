Члены комитета почти единогласно постановили направить вопрос о создании временной следственной комиссии по истории с «вагнеровцами» на рассмотрение парламента.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от «Европейской солидарности» Михаил Забродский.

— Рассмотрение вопроса было достаточно быстрым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждение сугубо «технических» вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации, — написал он.

По его словам, заключение комитета было «безапелляционным»: он постановил направить вопрос создания ВСК на рассмотрение парламента.

— Это лишь очередной шаг регламентного процесса, и дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет, вероятно, в ближайшее время обсуждено на регламентном комитете. Но всех патриотов, людей с принципиальной гражданской позицией и просто неравнодушных соотечественников можно поздравить с этой маленькой, но все же победой!" — подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят расследовать ситуацию вокруг выдачи российской власти «вагнеровцев», задержанных в Беларуси.

Как известно, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».

Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.

Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».

31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.

14 августа 32 бойца российской частной военной компании «Вагнера» вернулись в РФ — уголовное или другое наказание им не грозит.