Политик-оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до окончания реабилитационного процесса, который может длиться несколько недель.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE».

— Естественно, процесс восстановления Навального продлится еще много времени. Он остается в Германии и пройдет реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не нескольких недель, — заявила Кира Ярмыш.

Напомним, квартиру российского оппозиционера Алексея Навального арестовали судебные приставы, пока он находился в коме.