Из-за большого количества случаев инфицирования коронавирусом в Мадриде собираются усилить карантинные ограничения. Для борьбы с болезнью в регионе испанские власти собираются «действовать решительно».
Об этом пишет «Associated Press News».
— Мадрид ждут тяжелые недели. Мы должны действовать более решительно, чтобы взять пандемию под контроль, - заявила министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.
За прошедшие сутки в Испании обнаружили чуть больше 11 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, из которых большинство — в окрестностях Мадрида. Наибольшее количество больных фиксируется в плотнозаселенных районах.
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Из-за большого количества случаев инфицирования коронавирусом в Мадриде собираются усилить карантинные ограничения. Для борьбы с болезнью в регионе испанские власти собираются «действовать решительно».
Об этом пишет «Associated Press News».
— Мадрид ждут тяжелые недели. Мы должны действовать более решительно, чтобы взять пандемию под контроль, - заявила министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.
За прошедшие сутки в Испании обнаружили чуть больше 11 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, из которых большинство — в окрестностях Мадрида. Наибольшее количество больных фиксируется в плотнозаселенных районах.