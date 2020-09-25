Из-за большого количества случаев инфицирования коронавирусом в Мадриде собираются усилить карантинные ограничения. Для борьбы с болезнью в регионе испанские власти собираются «действовать решительно».

Об этом пишет «Associated Press News».

— Мадрид ждут тяжелые недели. Мы должны действовать более решительно, чтобы взять пандемию под контроль, - заявила министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.

За прошедшие сутки в Испании обнаружили чуть больше 11 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, из которых большинство — в окрестностях Мадрида. Наибольшее количество больных фиксируется в плотнозаселенных районах.