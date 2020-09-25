Кремль считает косвенным вмешательством во внутренние дела Беларуси заявления стран Евросоюза о непризнании легитимности Александра Лукашенко в качестве президента. В России считают, что такие заявления не способствуют диалогу между ЕС и Беларусью.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

– Эти решения (о непризнании Лукашенко - прим.), безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью, - сказал Песков.

Он добавил, что Россия не приветствует такие заявления со стороны ряда европейских стран.

– Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, - заявил Песков.

Напомним, ранее Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Белоруссии и ожидает новых демократических выборов в стране.