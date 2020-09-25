В Харьковском метрополитене на станции «Госпром» 25 сентября презентовали систему оплаты проезда банковскими картами.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Отмечается, что первый аппарат будет работать на станции метро «Госпром» в тестовом режиме.

– В течение полугода мы установим подобные аппараты на всех станциях. Пока планируется устанавливать по одному аппарату в одном вестибюле. Мы должны, прежде всего, думать об удобстве и не создавать очередей, особенно в час пик, а дальше отталкиваться от потребности, - рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, пока систему запустят только в метро, а в дальнейшем, возможно, и в наземном электротранспорте.

– Старший директор «VISA» по стратегическому партнерству и финтех в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк отметил, что оплату проезда банковскими картами внедрили в рамках расширения системы «E-ticket». Совместно с городским советом проект реализовали компания «VISA», компания-инвестор «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. Средства из городского бюджета потрачены не были, - говорится в сообщении.

Глава Харьковского областного управления АО «Ощадбанк» Оксана Сороколита пояснила, что для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую платежную карту или мобильный телефон, который поддерживает «Apple Pay», «Google Pay», и другие NFC-устройства и дождаться звукового и светового сигнала. Она отметила, что комиссия при оплате не начисляется.