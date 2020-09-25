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Американский производитель авиационных компонентов Impresa Aerospace LLC, поставщик решений для самолетов 737 MAX, выпускаемых Boeing Co., объявил о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.
Об этом пишет ЦТС.
Компания лишилась ключевого источника выручки после сокращения производства самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.
Проблемы, связанные с приостановкой полетов самолетов 737 MAX, ощущаются во всех звеньях цепочки поставок авиационных компонентов, пишет The Wall Street Journal. Таким компаниям, как Impresa, приходится в соответствии с обязательствами перед поставщиками, продолжать закупку продукции для производства компонентов для самолетов 737 MAX, несмотря на сокращение их выпуска авиаконцерном.
— Это сложное время для всей отрасли, и мы работаем со всеми нашими поставщиками, чтобы справиться с этим беспрецедентным спадом, преодолеть трудности и управлять рисками, - отмечают в Boeing.
Фонд прямых инвестиций Twin Haven Capital Partners LLC, контролирующий Impresa и являющийся ее кредитором, планирует заплатить 10 млн долларов для вывода компании из банкротства, свидетельствуют судебные документы.
Boeing приостановил производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года и лишь летом этого года возобновил его, но в очень небольшом количестве, поскольку американские регуляторы до сих пор не дали разрешения на возобновление полетов этих самолетов. Ситуацию усугубила пандемия COVID-19, повысив неопределенность в отношении перспектив эксплуатации самолетов 737 MAX.
Impresa, выручка которой в значительной мере зависит от контракта с Boeing, получила от государства 2,1 млрд долларов в рамках антикризисной программы Paycheck Protection Program (PPP) на покрытие расходов на выплату заработной платы.
Компания выплачивала зарплаты сотрудникам до конца июля, надеясь, что Boeing в скором времени сможет увеличить производство самолетов 737 MAX, однако этого пока не произошло, и компания была вынуждена сократить 11% сотрудников.
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Американский производитель авиационных компонентов Impresa Aerospace LLC, поставщик решений для самолетов 737 MAX, выпускаемых Boeing Co., объявил о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.
Об этом пишет ЦТС.
Компания лишилась ключевого источника выручки после сокращения производства самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.
Проблемы, связанные с приостановкой полетов самолетов 737 MAX, ощущаются во всех звеньях цепочки поставок авиационных компонентов, пишет The Wall Street Journal. Таким компаниям, как Impresa, приходится в соответствии с обязательствами перед поставщиками, продолжать закупку продукции для производства компонентов для самолетов 737 MAX, несмотря на сокращение их выпуска авиаконцерном.
— Это сложное время для всей отрасли, и мы работаем со всеми нашими поставщиками, чтобы справиться с этим беспрецедентным спадом, преодолеть трудности и управлять рисками, - отмечают в Boeing.
Фонд прямых инвестиций Twin Haven Capital Partners LLC, контролирующий Impresa и являющийся ее кредитором, планирует заплатить 10 млн долларов для вывода компании из банкротства, свидетельствуют судебные документы.
Boeing приостановил производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года и лишь летом этого года возобновил его, но в очень небольшом количестве, поскольку американские регуляторы до сих пор не дали разрешения на возобновление полетов этих самолетов. Ситуацию усугубила пандемия COVID-19, повысив неопределенность в отношении перспектив эксплуатации самолетов 737 MAX.
Impresa, выручка которой в значительной мере зависит от контракта с Boeing, получила от государства 2,1 млрд долларов в рамках антикризисной программы Paycheck Protection Program (PPP) на покрытие расходов на выплату заработной платы.
Компания выплачивала зарплаты сотрудникам до конца июля, надеясь, что Boeing в скором времени сможет увеличить производство самолетов 737 MAX, однако этого пока не произошло, и компания была вынуждена сократить 11% сотрудников.