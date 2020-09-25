Австралия попросила Google удалить из сервиса «Карты» фотографии, сделанные с вершины священной горы аборигенов Улуру-Ката-Тьюта. Об этом сообщает CNN.

Аборигены анангу пожаловались на эти фотографии организации Parks Australia, которая занимается национальными парками.

В Google Maps сейчас размещено несколько изображений с вершины мемориала, которые альпинисты сделали еще до запрета туда подниматься в 2019 году. Причина запрета — путешественники разрушают поверхность монолита, сбрасывают с него мусор и загрязняют близлежащие водоемы.

— Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта — священные места для народа анангу и, разделяя озабоченность организации Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения, — сказал представитель Google Australia.

Парк Улуру-Ката Тьюта — национальный парк в Австралии. С 1987 года он в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк занимает площадь в 1 326 квадратных километров. Частями парка являются знаменитые скалы Улуру.

Туристы начали посещать территорию вокруг Улуру-Ката Тьюта начиная с 1936 года. В 1976 году Австралия передала права на территорию парка народам, жившим на его территории (аборигенам), которые затем «сдали в аренду» парк австралийскому правительству сроком на 99 лет.