Николаевский городской голова Александр Сенкевич убежден, что в случае, если местный совет объявляет об отставке мэра, то он также должен быть распущен.

Об этом Александр Сенкевич заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 21 сентября.

По его словам, такая норма содержится в европейской Хартии местного самоуправления. Александр Сенкевич сообщил, что Ассоциация городом Украина передала в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Александр Сенкевич

— Тут звучал вопрос о том, что необходимо изменить норму, чтобы делать импичмент мэру хорошо - да не надо ничего выдумывать. Есть европейская Хартия местного самоуправления, которая говорит о том, что наши законы нужно привести в порядок. И если городской совет решает, что городской голова, избранный горожанами, недостоин быть городским головой, он самоустраняется вместе с городским головой. Так говорит европейская хартия. Для того, чтобы вы (депутаты горсовета, - прим.) не занимались этим вопросом, сегодня Ассоциацией городов подготовлен проект закона и уже передан в Верховную Раду, чтобы после его принятия он вошел в действие сразу после выборов, которые назначены на 25 октября, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.