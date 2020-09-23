Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры с выборов в его пользу.

С таким заявлением мэр Николаева, который баллотируется на второй срок, выступил в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 21 сентября.

— Мне кажется, на пороге выборов городского головы на ближайшие 5 лет, сегодня нужно задуматься всем политическим партиям о том, нужно ли им сегодня выдвигать своих кандидатов, тратить ресурсы. Является ли это выдвижение «потому что так нужно» или это является реально выдвижение кандидата, который готов взять на себя ответственность в ближайшие 5 лет. Если вы спросите меня, буду ли я рад, что меня поддержит партия «ЕС» - я буду точно так же рад, если это будет партия «Николаевцы», «Наш край», «Слуга народа», которые скажут, что «Да, мы поддерживаем городского голову. Это всего лишь скажет об одном, что мы все думаем об интересах города, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что не борется за власть, поскольку для него это не цель, а инструмент для улучшения жизни николаевцев.

Александр Сенкевич

— Я не борюсь за власть, и никогда этого не делал. Для меня власть - это инструмент. Я борюсь за николаевцев и за улучшение жизни на этой территории, которая называется город Николаев, под знаком Святого Николая. Для меня не цель, и власть не была целью тогда 5 лет назад, и власть не является сегодня целью. Это инструмент, благодаря которому я могу реализовывать поставленные цели. И то, что я для себя назвал миссией, - сказал мэр Николаева.

Как известно, Александр Сенкевич баллотируется в мэры Николаева от партии «Пропозиція».

Ранее, отвечая на заявления главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Александр Сенкевич заявил, что его политическая сила идет на выборы как раз для того, чтобы брать на себя ответственность.