Татьяна Домбровская, которая выступает за партию «Слуга народа», зарегистрировалась как кандидат на пост городского главы города Николаев.

Об этом она пишет на своей странице Facebook, передает пресс-служба кандидата.

— Теперь официально! Я зарегистрировалась как кандидат от партии «Слуга народа» на пост городского главы Николаева. Впереди нашу команду ждет долгий интересный путь. У меня есть сильная команда, четкий план действий и стратегия. Мы полны сил и энергии, вступаем в эту нелегкую, но невероятно важную гонку. Я уверена в нашей победе, чувствую мощную поддержку команды. Спасибо всем, кто также верит и поддерживает. Николаев, ВКЛЮЧАЕМСЯ на полную, — отметила она.

В пресс-службе кандидата подчеркнули, что партия «Слуга народа» является первой, кто представил свою команду. Презентация состоялась 21 августа в день приезда Президента Украины Владимира Зеленского. Тогда же Татьяну Домбровскую представили Президенту как кандидата на пост мэра города. После, Татьяна представляла участников своей команды и стратегию развития определенных направлений.

Так, в её команде за сферу бизнеса отвечает Андрей Стахурский, направление внешней рекламы — Андрей Коваленко, туризма — Андрей Нерода, модернизацию жилищного фонда — Дарья Лазарева, дороги — Александр Бурдун. Как известно, впереди николаевцев ожидает презентация второй части команды, а Татьяна Домбровская планирует встречи со своими избирателями во всех районах города.

Пресс-релиз