В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
За время пандемии в Украине инфицировались коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, в том числе 1740 - за вчера.
От COVID-10 умерли 76 человек за последние сутки, а общее число жертв составляет 3 903 человека.
Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.
Напомним, что от коронавируса в мире умерли почти один миллион человек. Однако эта цифра может увеличиться и до двух миллионов.
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
За время пандемии в Украине инфицировались коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, в том числе 1740 - за вчера.
От COVID-10 умерли 76 человек за последние сутки, а общее число жертв составляет 3 903 человека.
Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.
Напомним, что от коронавируса в мире умерли почти один миллион человек. Однако эта цифра может увеличиться и до двух миллионов.