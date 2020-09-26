По состоянию на 10:00 26 сентября в Николаевской области выявлено 105 новых случаев COVID-19.

Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 2979 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 192 (+2).

Из всех 2979 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 1929 человек (+96)

Первомайск - 75 человек (+1);

Южноукраинск - 180 человек;

Вознесенск - 139 человек (+2);

Очаков - 11 человек;

Арбузинский район - 16 человек;

Баштанский район - 44 человека;

Березанский район - 31 человек;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 2 человека;

Веселиновский район - 19 человек (+1);

Витовский район - 83 человека (+1);

Вознесенский район - 72 человека;

Врадиевский район - 71 человек;

Еланецкий район - 10 человек (+1);

Доманевский район - 80 человек;

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 35 человек;

Николаевский район - 42 человека (+2) ;

Новобугский район - 12 человек;

Новоодесский район - 59 человек (+1);

Очаковский район - 17 человек;

Первомайский район - 26 человек;

Снигиревский район - 5 человек.

Выздоровели больных за сутки - 40, всего выздоровели - 988. Умерло всего от последствий COVID-19 - 73, за сутки - 2.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.