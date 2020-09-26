По состоянию на 10:00 26 сентября в Николаевской области выявлено 105 новых случаев COVID-19.
Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2979 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 192 (+2).
Из всех 2979 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 40, всего выздоровели - 988. Умерло всего от последствий COVID-19 - 73, за сутки - 2.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
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По состоянию на 10:00 26 сентября в Николаевской области выявлено 105 новых случаев COVID-19.
Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2979 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 192 (+2).
Из всех 2979 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 40, всего выздоровели - 988. Умерло всего от последствий COVID-19 - 73, за сутки - 2.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.