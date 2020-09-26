В плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей сейчас находятся 235 граждан Украины. Еще 112 украинцев содержатся в местах несвободы на территории РФ.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она напомнила, что сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины.

– 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 762 заключенных, которые были осуждены Украины или помещены в СИЗО до 2014 года, написали заявления о переводе их с неподконтрольной части Донбасса.