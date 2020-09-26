Депутат Николаевского городского совета текущего созыва Игорь Дятлов объяснил, почему принял решение не выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы.

Об этом он заявил в четверг, 24 сентября, во время презентации политической партии «Николаевцы», от которой депутат идет на выборы в местные советы, пишут НикВести.

Стоит отметить, что партия приняла решение выдвинуть на должность мэра главу Николаевской облгосадминистрации 2005 - 2007 годов, члена исполкома Николаева Александра Садыкова.

Игорь Дятлов на презентации политической партии «Николаевцы»

Объясняя свое решение не баллотироваться в мэры, Игорь Дятлов подчеркнул, что это далось ему нелегко, однако для него «идея объединения стала сильнее идеи превосходства». По его мнению, новая сформировавшаяся команда сумеет достигнуть успеха, если поставит единство выше собственных амбиций.

— Последние несколько дней меня спрашивают, почему я не иду на должность городского головы и не участвую в этих выборах мэра. Это сложный вопрос и мне будет сложно ответить в одном предложении. Но я хочу честно сказать, что для меня идея превосходства всегда была слабее идеи объединения. Если посмотреть нашу всемирную историю, то мы увидим, что только в объединении выигрывались великие войны. Только в объединении строились великие государства, а те народы, которых раздирали интриги, ссоры, ненависть – никогда не были успешными. Поэтому для меня выбор был очевиден: идея объединения сильнее идеи превосходства, - заявил Игорь Дятлов.

Напомним, что на местных выборах в 2015 году кандидат от «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов по результатам подсчета 100% протоколов стал победителем первого тура, набрав 44 764 голосов николаевцев.

Однако, по результатам второго тура с отрывом в 11 447 голосов победу на выборах одержал кандидат от «Самопомощи», действующий мэр Николаева Александр Сенкевич.

Отметим, что согласно результатам социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг», 60% жителей Николаевской области заявили, что будут участвовать в местных выборах, которые пройдут 25 октября 2020 года.