Кандидат в президенты США от Демократической партии, раскритиковал президента Дональда Трампа за то, что он не говорит о подавлении демократических протестов в Беларуси, которой «управляет диктатор».

Об этом сообщает Reuters, пишет Европейская правда.

– Более 12 000 человек были арестованы, сотни до сих пор за решеткой с тех пор, когда Лукашенко объявили абсолютным победителем президентских выборов 9 сентября, которые оппозиция этой некогда советской страны назвала сфальсифицированными. Но президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить личную поддержку продемократическим силам, - отмечает Джо Байден.

Он заявил о поддержке участников протестов и поддержке призыва об организации новых демократических выборов, призывает к немедленному освобождению задержанных лидеров оппозиции.

– Когда президент прячется от собственных граждан, отказываясь согласиться с волей народа - это знак, что он является слабым, нелегитимным автократом, а не сильным лидером, - отмечает Байден, говоря о тайной инаугурации Лукашенко.

Джо Байден пока не детализировал, какую политику проводила бы его администрация относительно Беларуси.

На момент публикации Reuters не получили комментария от штаба президентской кампании Трампа, чтобы привести его ответ Байдену.

В следующий вторник, 29 сентября, Трамп и Байден должны выйти на первые дебаты.

Напомним, ранее в США заявили, что Александр Лукашенко больше не является президентом Беларуси и призвали его уйти в отставку.

Как известно, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.