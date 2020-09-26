В августе продажи новостроек в США выросли на 4,8% по сравнению с июлем и составили 1,011 млн, что является 14 летним максимумом.

Об этом сообщил Минторг США, передает Trading Economic

Отмечается, что показатель достиг максимума с сентября 2006 года на фоне выхода рынка из «коронавирусного» кризиса и рекордно низких ипотечных ставок.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в августе на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи в прошлом месяце относительно августа 2019 года взлетели на 43%.

Средняя цена нового дома в августе снизилась до 369 тыс с 392,7 тыс долл годом ранее.

Напомним, в австралийском городе Голд-Кост термиты съели практически весь особняк за полмиллиона долларов.