Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Страсбурге.
Об этом сообщает Sportarena.
Детали: Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6-4, 1-6, 6-2).
Она оформила первый брейк в середине первой партии при счете 2:2, во второй выиграв только один гейм на своей подаче.
В конце заключительного сета Свитолиной удалась серия из четырех подряд выигранных геймов. Два из них Элина взяла на подаче соперницы.
Турнир в Страсбурге второй год подряд выигрывают украинки: в 2019-м чемпионкой французских соревнований стала Даяна Ястремская.
Уже в воскресенье Свитолину ждет старт в основной сетке Ролан Гаррос, где в первом раунде пятая ракетка мира встретится с россиянкой Варварой Грачевой.
Напомним, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на турнире в Страсбурге с победы над представительницей Польши Магдой Линетт.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Страсбурге.
Об этом сообщает Sportarena.
Детали: Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6-4, 1-6, 6-2).
Она оформила первый брейк в середине первой партии при счете 2:2, во второй выиграв только один гейм на своей подаче.
В конце заключительного сета Свитолиной удалась серия из четырех подряд выигранных геймов. Два из них Элина взяла на подаче соперницы.
Турнир в Страсбурге второй год подряд выигрывают украинки: в 2019-м чемпионкой французских соревнований стала Даяна Ястремская.
Уже в воскресенье Свитолину ждет старт в основной сетке Ролан Гаррос, где в первом раунде пятая ракетка мира встретится с россиянкой Варварой Грачевой.
Напомним, ранее украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на турнире в Страсбурге с победы над представительницей Польши Магдой Линетт.