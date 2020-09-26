Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил передать городу бесплатную спецтехнику на 50 миллионов гривен, которую областной совет отказался забрать на баланс «Николаевского международного аэропорта».

Об этом он написал на своей публичной странице в Facebook.

Как известно, 25 сентября в ходе сессии Николаевского облсовета депутаты не согласовали принятие на баланс «Николаевского международного аэропорта» 83 единицы специальной техники на сумму в 50 миллионов гривен.

Мэр выразил возмущение действиями депутатов облсовета, из-за амбиций которых, по его словам, страдает не только область, но и город. Александр Сенкевич отметил, что среди всей техники есть и та, которую можно использовать для уборки снега зимой, потому предложит передать ее на баланс городского коммунального предприятия.

– Вчера депутаты Николаевского облсовета отказались принимать бесплатную технику для «Николаевского международного аэропорта». Среди этой техники есть и три единицы, которые можно использовать для уборки снега зимой. Я не понимаю, когда собственные политические амбиции отдельных депутатов мешают общему делу в развитии Николаева и Николаевщины в целом. Поэтому у меня есть следующее предложение. В Николаеве есть свое коммунальное предприятие «Аэропорт». Думаю, что вместе с главами фракций Николаевского горсовета мы прийдем к согласию и предложим принять эту технику на баланс нашего КП. Считаю, что в такие кризисные времена мы не имеем права пренебрегать бесплатной помощью, особенно, если это касается экономического развития Николаевщины, - написал Александр Сенкевич.

Напомним, 27 августа Министерство инфраструктуры Украины передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.