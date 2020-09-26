Крупнейший телекоммуникационный оператор Венгрии Magyar Telekom заявляет о кибератаке на некоторые банковские и телекоммуникационные сети.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters, об этом оператор заявил в субботу, 26 сентября.

Сами атаки произошли в четверг, 24 сентября, вызвав сбои в работе систем. Согласно сообщению оператора, DDoS-атаку осуществили с серверов, расположенных в России, Китае и Вьетнаме.

– Это была одна из крупнейших в истории страны кибератак - и по своим масштабам, и сложности, - сообщает компания. - Российские, китайские и вьетнамские хакеры попытались осуществить DDoS-атаку против финансовых учреждений Венгрии, а также поразить сети Magyar Telekom, - говортся в сообщении.

Следует отметить, что расположение серверов не обязательно означает, что и сами исполнители атаки находились в этих странах.

Объем трафика данных, использованный во время нее, был в 10 раз выше, чем обычно, а сама атака происходила в несколько волн.

Венгерский OTP Bank также подтвердил, что подвергся атаке.

– В четверг была осуществлена DDoS-атака на телекоммуникационные системы, обслуживающие одну из наших банковских услуг. Мы отбили атаку вместе с Telekom, который также пострадал, и непродолжительный сбой в работе сервисов после обеда был устранен, - сообщили в ОТР.

Напомним, в течение первых недель пандемии COVID-19 в мире происходило существенно меньше организованных государствами кибератак.