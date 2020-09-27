Президент Украины Владимир Зеленский констатировал сохранение режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе уже 62-день. Глава государства считает это первым шагом к миру на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, сейчас в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдается минимизация потерь.

– Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего - за правильный подход к армии, к каждому офицеру, каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен, - заявил он.

В то же время главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак выразил надежду, что «тишина» в Донбассе продолжится.

– Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на единичные и неприцельные выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что «тишина» продолжится, - отметил Хомчак.