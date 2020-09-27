Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо рассказал, что РФ и Япония не подписали мирное соглашение в том числе из-за аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

По словам Абэ Синдзо, в 2018 году Япония и РФ были очень близки к окончательному урегулированию территориального спора. Однако межгосударственное соглашение так и не подписали из-за «внешних факторов». Речь об увеличении напряжения в отношениях между США и Россией, причиной которого стала оккупация украинского полуострова.

Как известно, Япония в течение длительного времени оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды – Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Эти японские территории были оккупированы Советским Союзом в конце Второй мировой войны.

Из-за указанного территориального спора Россия и Япония до сих пор не могут подписать мирный договор. В ноябре 2019 года после встречи Синдзо Абэ и Владимира Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации по островам 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

В январе 2020 года в Москве состоялся еще один раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После этой встречи в Кремле отметили, что «пока не фиксируют каких-либо изменений в позиции Японии».

Напомним, 16 сентября Правительство Японии во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку.