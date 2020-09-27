Онлайн-трансляцию основного государственного телеканала Республики «Беларусь 1» а также телеканала ОНТ прервали кадрами с избиением участников антиправительственных протестов.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

– Онлайн-трансляция вечерних новостей на «Беларусь 1» была прервана кадрами с избиениями протестующих, - пишет издание.

В то же время в телеграм-канале «Кибер-партизаны» появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».

На ТВ-канале «Беларусь-1» прервали интервью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, которое показывали в вечерних новостях. Вместо него зрители увидели избиение протестующих силовиками на митингах против Александра Лукашенко.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.