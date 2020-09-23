В Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Об этом сообщает TUT.BY.

Возле стелы «Минск — город герой» начались жесткие задержания. Силовики используют водометы. На тротуарах с одной стороны люди в черном, с другой в оливковом вытесняют людей. Пошли в ход и водометы с окрашенной водой. Позже техника со стелы поехала в сторону Немиги, куда побежали люди.

Вблизи стелы во время жесткого разгона акции протеста пострадала женщина. Пока неизвестно в каком состоянии она находится и насколько тяжелые повреждения она получила.

У кинотеатра «Москва» и ТРЦ Galleria Minsk люди в черном разогнали митингующих и погрузились в бусы, вслед им люди кричали «Уходи!»

В Витебске колонна протестующих пошла в центр города — на площадь Победы. С криком «Это наш город!» они зашли на площадь Победы, затем свернули на Московский проспект.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.