Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX Falcon 9 должен доставить на орбиту очередную партию исследовательских аппаратов.

Об этом сообщает в SpaceX.

– Испытание статического запуска двигателей завершено. Предварительно Falcon 9 с GPS III Space Vehicle 04 стартует 29 сентября, - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 сентября SpaceX планировала осуществить запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников, но из-за плохой погоды в районе приземления первой степени Falcon 9 запуск до сих пор не состоялся.

30 августа компания SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая должна вывести на околоземную орбиту спутник SAOCOM 1B.