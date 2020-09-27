Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост городского головы Львова, среди них экс-заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого.

По его данным, комиссия зарегистрировала таких кандидатов:

Руслан Кошулинский от « Свобода »;

Свобода Андрей Садовой от партии « Самопомощь »;

Самопомощь Олег Синютка от « Европейской солидарности »;

Европейской солидарности Тарас Кльофа от партии « Слуга народа »;

Слуга народа Юлия Гвоздович от « Украинской галицкой партии »;

Украинской галицкой партии Наталья ван Доеверен от «Духовной партии Украины »;

Игорь Зинкевич от партии « Варта »;

Варта Игорь Телишевский от партии « За майбутне ».

Кроме того, комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Львова самовыдвиженцев Назария Брезицкого, Юрия Буня, Игоря Васюныка и Романа Матыса.

По словам Игоря Слипецкого, 28 сентября комиссия рассмотрит документы еще одного претендента — Остапа Стахива.

Напомним, что марте 2019 действующий мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что принял решение больше не баллотироваться в мэры города Львова.