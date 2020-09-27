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Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост городского головы Львова, среди них экс-заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого.
По его данным, комиссия зарегистрировала таких кандидатов:
Кроме того, комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Львова самовыдвиженцев Назария Брезицкого, Юрия Буня, Игоря Васюныка и Романа Матыса.
По словам Игоря Слипецкого, 28 сентября комиссия рассмотрит документы еще одного претендента — Остапа Стахива.
Напомним, что марте 2019 действующий мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что принял решение больше не баллотироваться в мэры города Львова.
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Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост городского головы Львова, среди них экс-заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого.
По его данным, комиссия зарегистрировала таких кандидатов:
Кроме того, комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Львова самовыдвиженцев Назария Брезицкого, Юрия Буня, Игоря Васюныка и Романа Матыса.
По словам Игоря Слипецкого, 28 сентября комиссия рассмотрит документы еще одного претендента — Остапа Стахива.
Напомним, что марте 2019 действующий мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что принял решение больше не баллотироваться в мэры города Львова.