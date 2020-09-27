Чемпион WBC в среднем весе Джермал Чарло (30–0, 22 KO), комментируя победу в бою с украинцем Сергеем Деревянченко (13–2, 10 KO), заявил этот поединок стал самым сложным в его карьере.

Об этом сообщает sport.ua.

– Отличный бой. Сергей – очень жесткий соперник. Бой с Деревянченко стал самым сложным в моей карьере. Конечно, я хотел его нокаутировать, но, как я уже сказал, это был самый сложный бой в карьере, - рассказал боксер.

Напомним, средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) проиграл единогласным решением судей титульный поединок против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло (31-0, 22 КО).