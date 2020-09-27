Об этом Трамп написал в Twitter.

Сделать тест на наличие наркотиков президент предлагает до или после 29 сентября — в этот день должны состояться первые дебаты Трампа и Байдена. Трамп тоже согласился провериться.

— Его (Джо Байдена ㅡ прим.) выступления были неуравновешенные, мягко говоря. Только наркотики могли вызвать такое несоответствие?, ㅡ написал президент.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о «странное разнице» (по его мнению) между ранними и недавними выступлениями Джо Байдена. Он заявлял, что и сам может пройти тест, однако «не знает, позволят ли ему это сделать».

Свою предыдущую соперницу за кресло президента США, Хиллари Клинтон, Трамп так же подозревал в злоупотреблении наркотиками. Однако, перед выборами 2016 года никто из них тест на употребление наркотиков так и не сдал.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии, раскритиковал президента Дональда Трампа за то, что он не говорит о подавлении демократических протестов в Беларуси, которой «управляет диктатор».