Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

Первый этап раздачи таблеток начинается в Вильнюсе. Йод передадут в пять крупнейших сетей аптек города, которые должны пропорционально разделить запасы между аптеками.

Затем местные власти напечатают информационные листовки об инициативе и объявят о дате, с которой можно приходить и брать йод. Всего министерство здравоохранения выделило 4 миллиона таблеток йода для 16 муниципалитетов в 100 километрах от АЭС в Беларуси.

Местная власть должна раздать таблетками жителям для личного хранения или хранить их в аптеках, но гарантировать в случае ядерного загрязнения быстрое его распространение среди населения.Отметим, что таблетки с йодом помогают уменьшить накопление радиоактивного излучения в щитовидной железе.