В столице Литвы, Вильнюсе, с начала октября планируют раздать жителям 2,1 миллиона таблеток йода для защиты щитовидной железы в случае аварии на Белорусской атомной электростанции.
Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
Первый этап раздачи таблеток начинается в Вильнюсе. Йод передадут в пять крупнейших сетей аптек города, которые должны пропорционально разделить запасы между аптеками.
Затем местные власти напечатают информационные листовки об инициативе и объявят о дате, с которой можно приходить и брать йод. Всего министерство здравоохранения выделило 4 миллиона таблеток йода для 16 муниципалитетов в 100 километрах от АЭС в Беларуси.
Местная власть должна раздать таблетками жителям для личного хранения или хранить их в аптеках, но гарантировать в случае ядерного загрязнения быстрое его распространение среди населения.Отметим, что таблетки с йодом помогают уменьшить накопление радиоактивного излучения в щитовидной железе.
Островецкая АЭС — это первая атомная станция в Беларуси, которую строят уже 10 лет. Запуск первого реактора неоднократно переносили, последний раз — на начало 2020 года. АЭС строится всего лишь в 25 километрах от границы с Литвой и в 60 километрах в Вильнюс. В Литве даже проходил съезд движения против этой АЭС.
Напомним, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и еще более ста чиновников и госслужащих страны внесены Литвой в уточненный список лиц, против которых Вильнюс намерен применить санкции.
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В столице Литвы, Вильнюсе, с начала октября планируют раздать жителям 2,1 миллиона таблеток йода для защиты щитовидной железы в случае аварии на Белорусской атомной электростанции.
Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
Первый этап раздачи таблеток начинается в Вильнюсе. Йод передадут в пять крупнейших сетей аптек города, которые должны пропорционально разделить запасы между аптеками.
Затем местные власти напечатают информационные листовки об инициативе и объявят о дате, с которой можно приходить и брать йод. Всего министерство здравоохранения выделило 4 миллиона таблеток йода для 16 муниципалитетов в 100 километрах от АЭС в Беларуси.
Местная власть должна раздать таблетками жителям для личного хранения или хранить их в аптеках, но гарантировать в случае ядерного загрязнения быстрое его распространение среди населения.Отметим, что таблетки с йодом помогают уменьшить накопление радиоактивного излучения в щитовидной железе.
Островецкая АЭС — это первая атомная станция в Беларуси, которую строят уже 10 лет. Запуск первого реактора неоднократно переносили, последний раз — на начало 2020 года. АЭС строится всего лишь в 25 километрах от границы с Литвой и в 60 километрах в Вильнюс. В Литве даже проходил съезд движения против этой АЭС.
Напомним, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и еще более ста чиновников и госслужащих страны внесены Литвой в уточненный список лиц, против которых Вильнюс намерен применить санкции.