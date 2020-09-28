Таблетки йодида калия, которые должны защищать щитовидную железу в случае аварии на Белорусской АЭС, поступят в аптеки Вильнюса в начале октября. Чтобы получить их, необходимо будет прийти с электронным рецептом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовские СМИ.

В Вильнюсе планируют бесплатно распространить 2,1 миллиона таблеток, а всего для жителей муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от станции, министерство здравоохранения Литвы выделило 4 миллиона таблеток.

Этот препарат должен защитить щитовидную железу в случае выброса радиоактивных материалов.

Напомним, что запуск Белорусской атомной электростанции отложили на 2021 год, а загрузка топлива перенесена на август.

Ранее сообщалось, что Литва недовольна запуском Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вблизи белорусско-литовской границы и в 50 километрах от Вильнюса. Литва направила соответствующую ноту протеста в Минск.