Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите, где он проходил лечение после отравления, сообщает Spiegel.

По информации источников издания, визит проходил в условиях строжайшей секретности.

Как пишет журнал, это является еще одним признаком того, что канцлер Германии серьезно относится к делу Навального и не намерена оставлять его без внимания.

Кроме того, отмечается, что таким жестом Меркель подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Навальным».

20 августа Алексея Навального госпитализировали с борта самолета, который экстренно сел в Омске.

22 августа оппозиционера доставили на лечение в Германию.

Немецкие военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы Новичок.

Спустя несколько недель после отравления состояние Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ.

23 сентября его выписали из немецкой клиники Шарите. Врачи считают, что у Навального есть шансы полностью восстановиться после отравления.



