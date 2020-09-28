Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что память покойной Рут Бейдер Гинзбург почтят общественной статуей на родине судьи в Бруклине.

Об этом сообщает The Artnet News.

В ближайшие дни власти штата соберут комиссию, которая обсудит дизайн и место расположения статуи в Нью-Йорке. За помощью обратятся к местным художникам.

— В качестве юриста, судьи и преподавателя Гинзбург переосмыслила понятия гендерного равенства и гражданских прав. Она добилась того, что США жили согласно своим основополагающим идеалам, — она олицетворяла собой равенство. Мы все согласны с тем, что она заслуживает памятника», — заявил Куомо.

21 сентября на другую статую в Нью-Йорке, «Бесстрашную девочку», надели кружевной воротник. Такие носила Гинзбург в попытке украсить мантию судьи Верховного суда.

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург умерла в Вашингтоне 18 сентября после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Гинзбург было 87 лет. В 1993 году она стала второй женщиной в истории США, которая вошла в состав Верховного суда. На протяжении всей жизни Гинзбург боролась с дискриминацией и отстаивала права женщин. Почтить ее память собрались сотни людей, а в Белом доме даже приспустили государственный флаг. Теперь, после смерти Гинзбург, Дональд Трамп сможет выдвинуть нового кандидата на пост судьи Верховного суда.