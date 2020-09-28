Ремонт фасада спортивной школы «Надежда» завершат через две недели — до 15 октября 2020 года.

Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока, говорится в сюжете телеканала «Март».

— Будут приведены в готовность все серые кассеты, которые видны, а также нижняя часть цоколя, - сказал Григорий Патока.

Сообщается, что подрядчик утеплил фундамент, застеклил фасад здания и установил там 3D-панели.

При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о планах утеплить здание спортшколы.

— Ремонт фасада подходит к концу. Мы планируем завершить до нового баскетбольного сезона. Конечно, это еще не конец этого проекта, поскольку нужно еще зашить полностью здание, утеплить его. Конечно же, нужно сделать территорию вокруг фасада, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что подрядная организация, занимающаяся реконструкцией спортивной школы «Надежда», приступила к замене окон на фасаде здания.

Напомним, что после того, как в Николаеве утром 24 октября 2018 года спортшколу «Надежда» затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши, паркет главной баскетбольной арены города дал первые трещины.

Сам начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Роман Бохин ранее заявил, что не видит ничего критичного в том, что дождь залил дорогостоящий паркет в спортшколе «Надежда», а заместитель мэра Юрий Степанец рассказал, что городской власти некому предъявлять претензии за залитую водой «Надежду».

В мэрии же Николаева заявили, что после дождя паркет «Надежды» стал только лучше. Однако из-за затопленного спорткомплекса «Надежда» баскетбольный сезон находится под угрозой срыва.

После этого стало известно, что паркет баскетбольного поля будут демонтировать, а Николаевская Могилянка решила предоставить помещение для тренировок баскетболистам, которые не могут заниматься в «Надежде» из-за проведения там ремонтных работ.

Также 5 ноября в спортивной школе «Надежда» в Николаеве начался демонтаж паркета главной баскетбольной арены города, а ремонтные работы продлили с двух месяцев до 5 месяцев - до 31 марта.

В то время у Сенкевича заявили, что к концу года планируют отремонтировать до 30% площадки крыши спортивной школы «Надежда» в Николаеве. А в Управлении капитального строительства Николаевского городского совета в настоящий момент не знают, сколько денег будет выделено из бюджета на продолжение работ в спортшколе «Надежда».

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор поднимал на сессии вопрос ремонта спортшколы «Надежда» и потребовал, чтобы чиновники мэрии отчитались о ситуации с ремонтом спорткомплекса «Надежда», который начали в прошлом году.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он не контролирует вопрос ремонта спортивной школы «Надежда», так как на сегодняшний день идет корректировка проектной документации.

Также после корректировки проекта капитального ремонта спортивной школы «Надежда» стоимость работ выросла более чем в два раза с 17,5 миллиона до 42,5 миллиона гривен.