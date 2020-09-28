Саммит лидеров G20 запланирован на 21—22 ноября и состоится онлайн под председательством короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда.

Об этом сообщили в пресс-службе «Большой двадцатки».

«Будущий Саммит лидеров G20 будет сосредоточен на защите жизни и восстановлении экономического роста путем устранения выявленных во время пандемии уязвимостей и закладывания основ для лучшего будущего. Саммит также будет сосредоточен на содействии международным мерам по реализации возможностей 21 века для всех, путем расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты с использованием потенциала инновации для формирования новых границ», — говорится в заявлении.

Главенствовать на саммите будет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

В состав G20 входят Европейский Союз и 19 стран — Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

Саудовская Аравия сменила во главе G20 Японию. Следующий саммит группы должен был состояться 21—22 декабря 2020 году в Эр-Рияде и стать первой встречей «двадцатки» в арабском мире.

По итогам саммита в Осаке 2019 года лидеры стран «Большой двадцатки» приняли декларацию, которой обязались не предоставлять политическое убежище тем, кто скрывается по обвинению в коррупционных действиях.