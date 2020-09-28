Кабинет министров согласовал кандидатуру бывшей замглавы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.
Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа», представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан, пишет «Украинская правда».
— На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны — председателем Черниговской областной государственной администрации, - сообщил он.
Кроме того, на заседании 28 сентября правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).
А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно части 1 статьи 87 закона «О государственной службе» — прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).
Напомним, что президент Владимир Зеленский своим указом от 22 апреля назначил экс-начальника СБУ Кировоградской области Алексея Петрова главой Закарпатской ОГА.
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Кабинет министров согласовал кандидатуру бывшей замглавы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.
Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа», представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан, пишет «Украинская правда».
— На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны — председателем Черниговской областной государственной администрации, - сообщил он.
Кроме того, на заседании 28 сентября правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).
А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно части 1 статьи 87 закона «О государственной службе» — прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).
Напомним, что президент Владимир Зеленский своим указом от 22 апреля назначил экс-начальника СБУ Кировоградской области Алексея Петрова главой Закарпатской ОГА.