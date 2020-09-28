Конституционный суд Украины во вторник, 29 сентября, рассмотрит конституционность закона о рынке земли.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда Украины.

— Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело по конституционным представлением 48 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года, — говорится в сообщении.

Рассмотрение состоится на открытой части пленарного заседания.

Отмечается, что авторы ходатайства утверждают, что принятие Верховной Радой Украины закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат предписаниям Конституции Украины.

Напомним, 31 августа Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о рынке земли.