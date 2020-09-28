За прошедшие сутки полицейские открыли 7 уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса перед местными выборами, одно из которых в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, за сутки в полицию поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области — 12, по 10 — в Киеве и Черновицкой, в Донецкой —5, в Харьковской — 3, по 2 — в Запорожской, Луганской и Одесской областях, а также по 1 — Кировоградской, Львовской, Николаевской и Херсонской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1311 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего — в Киевской области — 200, в Днепропетровской — 115, в Киеве — 113, Донецкой — 110, в Закарпатской — 95, в Кировоградской — 67, в Херсонской — 60, по 53 — в Ивано-Франковской и Черновицкой, в Одесской — 51, в Луганской — 44, в Сумской — 43, по 41— в Волынской и Полтавской областях, в Черниговской — 33, по 31 — в Винницкой и Николаевской областях, в Ровенской — 28, в Черкасской -— 25, в Харьковской — 18, в Запорожской — 17, в Тернопольской — 15, во Львовской — 12, в Житомирской — 6 и в Хмельницкой — 5.

За сутки в ЕРДР внесены сведения о семи уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях: 61 — связано с нарушением избирательного законодательства, 55 — связаны с избирательным процессом.

Также составлено 114 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.