Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы медики уже в сентябре получили повышенные зарплаты. Он обратил внимание, что сейчас слишком мало больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья для получения доплат.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

— Уже конец месяца, и медработники через несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано меньше, чем на четверть поданных заявок, - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что остается открытым вопрос и по обеспечению более 80% коек кислородом для больных COVID-19.

— Все эти вопросы должны быть решены, - отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что НСЗУ начала проводить оплаты учреждениям по заключенным договорам по надбавкам медработникам с 25 сентября.

— В течение следующих двух дней 500 учреждений здравоохранения получат средства. Другие учреждения получат их после подписания ими контрактов до конца недели, - сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что более 200 заведений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможной своевременную выплату доплат медработникам.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 сентября начнется процесс повышения зарплаты медицинским работникам в рамках действующей медицинской реформы.