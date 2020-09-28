В столовой «Фабрика еды» коломыйского завода «Леон» отравились 194 человека, но до сих пор причину отравления не выяснили.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 28 сентября количество обратившихся в больницу увеличилось до 194 человек. У них предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию.

В результате обращения к медикам 59 человек госпитализированы, а 135 остались на лечении дома.

Продукцию столовой поставляла ООО «ИКО ИФ». Ее руководитель Оксана Луцив сказала, что у них сейчас идет проверка и заверила, что сырье от их компании не могло вызвать такое массовое отравление. Всего «ИКО ИФ» поставила для столовой продукцию на 75 килограммов.

В комментарии ТСН пострадавшие предполагают, что причиной отравления могли стать сосиски. По информации местного издания «Галка», большинству пострадавших поставили такие предварительные диагнозы: пищевая токсикоинфекция — 77 людей, пищевое отравление — 4, острый гастроэнтероколит — 79, гастроэнтероколит — 5, сальмонеллез — 2, острый энтероколит — 8, острая кишечная инфекция — 13.

Напомним, что у нескольких учеников Николаевского муниципального коллегиума вечером 4 марта появились признаки пищевого отравления.