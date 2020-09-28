Кабмин принял распоряжение, которое предусматривает создание правовых оснований для заключения соглашения между правительством и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности — соглашение предусматривает реализацию проекта с бюджетом 6,6 миллионов евро.

Распоряжение приняли на внеочередном заседании 28 сентября, передает «Правительственный портал».

Отмечается, что распоряжением предлагается одобрить проект соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией.

— Проектом соглашения предполагается реализация проекта с бюджетом 6,6 миллионов евро (вклад ЕС — 5,9 миллионов евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающую всю территорию Украины. Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением, создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создания эффективных процедур обмена информацией.

— Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующих рисках. Подписание соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов, - добавили в Кабмине.

Напомним, что Госинспекция ядерного регулирования разрешила Чернобыльской АЭС ввести в эксплуатацию промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).