С начала года владельцы угнанных автомобилей заплатили похитителям денежные вознаграждения за возврат 29 машин.

Об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, передает «Интерфакс-Украина».

— В этом году владельцам автомобилей вернули за вознаграждение 29 автомобилей престижных марок, - сказал он.

При этом он добавил, что больше всего в Украине похищают такие авто как Toyota и Lexus, а также авто марок Hyundai, Kia, Mazda, Honda, а реже — европейских производителей.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в свою очередь, призвал автовладельцев не платить деньги похитителям.

— Такие ваши действия, к сожалению, стимулируют рынок угона автомобилей, - сказал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством». Согласно документу, за угон автомобиля будут наказывать лишением свободы.