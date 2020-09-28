Сегодня, 28 сентября, во Франции начали действовать новые карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Усиленный карантин будет действовать в Париже и еще более чем 10 городах.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, вступает в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки. Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.

На прошлой неделе министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан минимизировать социальные взаимодействия из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Он также рекомендовал работодателям по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

Отметим, во Франции за время пандемии зарегистрировано около 540 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них около 31 тысячи человек скончалось.

Напомним, 14 сентября в некоторых регионах Франции усилили карантин в связи с ростом числа заражений коронавируса.