В некоторых регионах Франции усиливают карантин в связи с ростом числа заражений коронавируса.
Об этом сообщает Le Figaro.
Префект региона Новая Аквитания призвал людей ограничить встречи с родными и друзьями до 10 человек, а свадьбы и другие массовые мероприятия переносить.
Кроме того, в учреждениях региона запрещено потребление алкоголя стоя, у барных стоек, и в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием.
Запрещено также включать музыку в общественных местах и устраивать танцевальные вечеринки.
В Бордо будет действовать прямой запрет на собрания компаниями более десяти человек в парках и на набережных. Также запрещены студенческие вечеринки. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до двух гостей в неделю.
Подобные ограничения анонсировали в Буш-дю-Рон. В домах престарелых действовать ограничения о не более одного визита в день и не более двое гостей одновременно.
В 27 муниципалитетах запрещают собираться компаниями более десяти человек в парках и скверах.
Кроме того, запрещены танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20.00. Заведениям можно работать только до полуночи.
По состоянию на понедельник, 14 сентября во Франции всего подтвердили 387,252 случаев коронавируса. Более 30 тысяч случаев — летальные.
Как сообщалось, правительство Австрии приняло решение об усилении с понедельника, 14 сентября, масочного режима в стране из-за роста количества новых случаев инфицирования COVID-19.
В некоторых регионах Франции усиливают карантин в связи с ростом числа заражений коронавируса.
Об этом сообщает Le Figaro.
Префект региона Новая Аквитания призвал людей ограничить встречи с родными и друзьями до 10 человек, а свадьбы и другие массовые мероприятия переносить.
Кроме того, в учреждениях региона запрещено потребление алкоголя стоя, у барных стоек, и в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием.
Запрещено также включать музыку в общественных местах и устраивать танцевальные вечеринки.
В Бордо будет действовать прямой запрет на собрания компаниями более десяти человек в парках и на набережных. Также запрещены студенческие вечеринки. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до двух гостей в неделю.
Подобные ограничения анонсировали в Буш-дю-Рон. В домах престарелых действовать ограничения о не более одного визита в день и не более двое гостей одновременно.
В 27 муниципалитетах запрещают собираться компаниями более десяти человек в парках и скверах.
Кроме того, запрещены танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20.00. Заведениям можно работать только до полуночи.
По состоянию на понедельник, 14 сентября во Франции всего подтвердили 387,252 случаев коронавируса. Более 30 тысяч случаев — летальные.
Как сообщалось, правительство Австрии приняло решение об усилении с понедельника, 14 сентября, масочного режима в стране из-за роста количества новых случаев инфицирования COVID-19.