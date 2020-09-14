В некоторых регионах Франции усиливают карантин в связи с ростом числа заражений коронавируса.

Об этом сообщает Le Figaro.

Префект региона Новая Аквитания призвал людей ограничить встречи с родными и друзьями до 10 человек, а свадьбы и другие массовые мероприятия переносить.

Кроме того, в учреждениях региона запрещено потребление алкоголя стоя, у барных стоек, и в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием.

Запрещено также включать музыку в общественных местах и устраивать танцевальные вечеринки.

В Бордо будет действовать прямой запрет на собрания компаниями более десяти человек в парках и на набережных. Также запрещены студенческие вечеринки. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до двух гостей в неделю.

Подобные ограничения анонсировали в Буш-дю-Рон. В домах престарелых действовать ограничения о не более одного визита в день и не более двое гостей одновременно.

В 27 муниципалитетах запрещают собираться компаниями более десяти человек в парках и скверах.

Кроме того, запрещены танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20.00. Заведениям можно работать только до полуночи.

По состоянию на понедельник, 14 сентября во Франции всего подтвердили 387,252 случаев коронавируса. Более 30 тысяч случаев — летальные.

Как сообщалось, правительство Австрии приняло решение об усилении с понедельника, 14 сентября, масочного режима в стране из-за роста количества новых случаев инфицирования COVID-19.