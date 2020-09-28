Оккупационная власть в Крыму решила выкупать колодцы и скважины в обезвоженных селах. Если люди не будут соглашаться, могут угрожать «прокуратурой».

Об этом заявил «глава» оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов, передает «Новая газета».

— Вода — это стратегическое сырье. Водоснабжение — общее дело, и вода — для всех, это не чья-то собственность. Там, где отказываются, — принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем, — заявил Сергей Аксенов на совещании по водоснабжению на полуострове.

Кроме того, на заседании чиновники сообщили о проблемах с водой в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском районах. Говорят, что за выходные тысячи местных подали жалобы о несоблюдении графика подачи воды или о снабжении желто-коричневой жидкостью. Кроме того, в некоторых районах воды якобы не было до 6 суток.

Как известно, в мае Украина прекратила поставку воды в Крым. Северо-Крымский канал в настоящее время функционирует для потребителей Херсонской области, а Крым так и не хочет платить за поставленную еще в 2013 году днепровскую воду.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.

Сообщалось, что в аннексированном Крыму российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища.