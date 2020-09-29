Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси.

Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил Reuters со ссылкой на выступление литовского лидера во время пресс-конференции по итогам их совместной встречи.

— Европейский Союз не может терять время и должен сделать все, чтобы санкции были обсуждены, согласованы и подтверждены на следующем саммите ЕС, — заявил Гитанас Науседа от имени обоих политических лидеров.

Гитанас Науседа во время встречи с Эмманюэлем Макроном заявил, что Европейский Союз и все государства, которые «отстаивают ценности демократии», должны посылать белорусским властям четкие сигналы, вводя санкции и настаивая на проведении новых выборов в республике, сообщает информагентство Литвы ELTA.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заверил, что поддерживает весь народ Беларуси и подчеркнул, что Лукашенко не является избранным президентом республики.

— Белорусские власти должны положить конец произвольным задержаниям и принудительным высылкам членов Координационного совета, — считает Эмманюэль Макрон.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, причастных, по их мнению, к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилию в отношении протестующих, несогласных с их результатами.