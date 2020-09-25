Литва, Латвия и Эстония объявили о расширении санкционного списка людей, причастных, по их мнению, к фальсификации выборов президента в Беларуси и насилию в отношении протестующих, несогласных с их результатами.

Об этом сообщили министерства иностранных дел стран Балтии, передает hromadske.

Больше всего санкционный список расширила Эстония: теперь в него входят 128 человек вместо 30. В своем заявлении глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу призвал нынешнюю власть Беларуси провести новые справедливые и прозрачные выборы и избрать нового президента.

Латвия включила в обновленный санкционный список 101 белорусского чиновника, среди которых — работники министерств, избирательных комиссий, судов, местных властей того. Кроме фальсификации выборов 9 августа и насилия в отношении участников протестов, Рига называет их причастными к подавлению работы независимых СМИ и распространению дезинформации.

Литва пока не объявила о том, кого включила в обновленный санкционный список, но министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс отметил, что речь идет о «значительном увеличении» количества подсанкционных человек.

Страны Балтии, в частности, ввели санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Поскольку санкции инициировали министерства иностранных дел, то они предусматривают запрет въезда в Литву, Латвию и Эстонию.

Напомним, на протестных акциях в Беларуси, которые начались после состоявшейся 23 сентября инаугурации президента Александра Лукашенко, задержали более 150 человек.

Так, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.