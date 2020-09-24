На протестных акциях в Белоруссии, которые начались после состоявшейся 23 сентября инаугурации президента Александра Лукашенко, задержали более 150 человек.

Об этом сообщил правозащитный центр «Весна», который опубликовал списки задержанных.

По данным правозащитников, большинство задержаний пришлось на Минск. Задержания проводились и в других городах, в том числе Гродно, Гомеле, Борисове и Могилеве.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома заявили «РИА Новости», что в Минске задержаны несколько десятков человек.

Задержания протестующих в столице все еще продолжаются, пишет Tut.by. Издание ранее сообщало, что в центре города возле торгового центра «На Немиге» были слышны выстрелы. «Наша нива» писала, что в районе Петропавловского собора на Немиге из автобуса выбежали силовики и начали стрелять. По данным «Радио Свобода», в районе Серебрянка были слышны взрывы.

Во время протестов в столице силовики применили водометы. Как писал Tut.by, они работали в районе стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Спецтехника была замечена также в районе президентской резиденции. В милиции заявили, что силовики действительно использовали водометы для разгона протестующих, но не применяли для этого слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.

Фоторепортаж

Фото: TUT.BY