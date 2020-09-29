Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новой подозрение бывшему народному депутату Максиму Микитась в даче взятки за получение тендера на миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

— По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ 28 сентября сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва и руководителю обособленного структурного подразделения ГП« НАЭК «Энергоатом», - информируют в прокуратуре.

По версии следствия, Микитась бесплатно предоставил построенные его фирмой квартиры в Киеве семье руководителя обособленного структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом». В обмен на это указанный чиновник обеспечил победу компании экс-нардепа на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью больше миллиарда гривен.

Как утверждают в САП, Микитасю вручили подозрение за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), а чиновнику подразделения «Энергоатома» — по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом). Последнему должны избрать меру пресечения.

Напомним, НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения больше 80 миллионами гривен Национальной гвардии Украины. По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, генеральным директором компании «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородой, его заместителем Сергеем Якусевичем, частным оценщиком Алисой Гринчук и бывшим заместителем президента строительной корпорации «Укрбуд» Вячеславом Мармышем организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

В конце мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 миллионов гривен.