Об этом свидетельствует последний опрос которое получило издание The Hill.

Таким образом, разница между двумя основными кандидатами на президентских выборах сокращается. Если сравнивать с августом, то поддержка действующего президента США Дональда Трампа выросла на 3%.

В то же время Байден теряет свои позиции — у него рейтинг снизился на 2%. Всего 38% избирателей сказали, что они не поддерживают Байдена, а Трампа — 55%. Отмечается, что поддержка Трампа выросла из-за решения проблем экономики — в частности, снижения уровня безработицы.

Это взвешенная онлайн-выборка, полученная из аналитической группы Harris Poll. Опрос проводился с 22 по 24 сентября среди 1314 зарегистрированных избирателей.

Напомним, Президент США Дональд Трамп вновь обратился к своему сопернику на предстоящих выборах президента, кандидату от Демократической партии Джо Байдену с требованием провериться на наркотики.